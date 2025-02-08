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У шести борцов нашли проблемы с документами при проверке спортклуба в Петербурге

Полиция нагрянула в бойцовский клуб в ТРК «Континент» на Бухарестской улице с целью найти нелегалов. У шести посетителей были проблемы с документами, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Правоохранители проверили около 50 спортсменов. В отношении шести из них составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания). Также в этом клубе занимались 12 уроженцев государств ближнего зарубежья, получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учет. Им вручили повестки в военкомат.

«В 2024 году полицией Петербурга 100 бывших мигрантов были лишены российского гражданства, больше половины — за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что миграционный рейд в Петербурге привел к задержанию более чем 100 человек.

Татьяна Титаева

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