Не до мелочей пока

Недорогие товары, импортируемые США из Китая, временно освобождены от новых торговых ограничений — соответствующие изменения в свой указ от 1 февраля 2025 года внес президент США Дональд Трамп (в первой версии он вводил пошлины в размере 10% на все китайские поставки).

Речь, поясним, идет о программе de minimis — термин используется разными странами для обозначения недорогих товаров, для которых предусмотрен беспошлинный ввоз. В зависимости от страны порог отнесения к этой категории варьируется. В США, например, под определение попадают товары дешевле $800 — и это одно из самых высоких пороговых значений в мире (см. график, до 2016 года оно было зафиксировано на уровне $200). Для сравнения, в ЕС порог составляет $166, а в Японии — $71 (см. график). По данным американской таможни, за последние десять лет объем беспошлинного импорта недорогих товаров в США вырос на 878%: со $139 млн в 2015 году до более чем $1,36 млрд (предварительная оценка) в 2024-м. Зеркальная статистика свидетельствует о том, что половина таких поставок приходится на Китай.

Новая редакция указа предполагает, что беспошлинный ввоз недорогих товаров будет сохраняться до тех пор, пока министр торговли не уведомит о готовности системы для сбора таможенных пошлин. Отметим, заморозка ограничений во многом объясняется сбоями, с которыми участники торговли и американская таможенная служба столкнулись после 4 февраля (тогда ограничения вступили в силу). Из-за массовости таких товаров таможенные инспекции были перегружены, а популярные китайские маркетплейсы Temu и Shein фактически приостановили доставку новых товаров в страну.

Сворачивание беспошлинного ввоза недорогой продукции из КНР, как отмечает Peterson Institute for International Economics, для американских потребителей будет означать кратный рост цен на одежду, бытовую технику и электронику, косметику и другие товары. Ограничения могут обернуться разгоном инфляции (американские производители в отсутствие конкуренции начнут повышать цены), констатируют и в Capital Economics. Поводом для тревоги аналитиков между тем становится и сама непредсказуемость решений президента США: на прошлой неделе Дональд Трамп также отложил введение пошлин на товары из Канады и Мексики (см. “Ъ” от 4 февраля).

Кристина Боровикова