Либерал-демократы не удержали молодежь

150 представителей молодежной организации ЛДПР в Тюменской области попрощались с партией, сославшись на несправедливое распределение должностей и бюджетов. По их словам, либерал-демократы перестали давать дорогу «простым людям с улицы», а денег на конкуренцию с «молодежкой» «Единой России» у них просто нет. Впрочем, слухи о том, что весь этот «отряд» вольется в местное отделение «Новых людей», теперь уже бывшие партийцы отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заявление активистов «молодежки» тюменской ЛДПР опубликовал в соцсетях помощник координатора регионального отделения Тимур Темуркаев. Он объяснил, что его соратники не смогли понять задачи, поставленные перед ними вышестоящим руководством. «Здесь нет развития, движения вперед для обычных, простых людей с улицы, которые готовы менять страну, регион в лучшую сторону. Но если ты "свой", тебе дороги здесь открыты»,— посетовал господин Темуркаев.

В разговоре с “Ъ” он пояснил, что взаимодействие с ЛДПР прекратили около 150 активистов — не только членов партии, но и ее сторонников. «ЛДПР потеряла порядка десяти общественных объединений, которые работали с нами в молодежной организации»,— добавил Тимур Темуркаев. Он сообщил, что конфликт произошел после назначения на партийные должности «пролоббированных людей», которые «не имели никакого отношения к ЛДПР», но о ком конкретно идет речь, не уточнил.

«Ставится задача конкурировать с "Молодой гвардией «Единой России»", но у нее хороший бюджет, все дороги открыты. Мы же не можем никуда попасть, все делаем на свои средства, за счет нашего креатива»,— пожаловался активист, отметив, что на протяжении нескольких лет у молодежной организации ЛДПР «не было бюджета».

После демарша теперь уже бывшие либерал-демократы продолжат политическую деятельность, но планов вступать в партию «Новые люди» (НЛ), как сообщали некоторые СМИ, у них нет, подчеркнул Тимур Темуркаев. Напомним, на муниципальных выборах в 2024 году НЛ обзавелись первыми депутатами в Тюменской области: ими стали как раз выходцы из ЛДПР Максим Новиков и Евгений Шульгин. Региональное отделение НЛ в том же году возглавил экс-депутат гордумы Тюмени от ЛДПР Александр Яковенко. Председатель НЛ Алексей Нечаев в ходе недавнего визита в Тюменскую область заявил о намерении в сентябре выдвинуть в муниципальные депутаты до 300 кандидатов.

Господин Яковенко подтвердил “Ъ”, что бывшие активисты «молодежки» ЛДПР пока не обращались к нему с просьбой о вступлении в НЛ. В тюменском отделении ЛДПР отказались от комментариев, а руководитель партийной фракции в облдуме Владимир Сысоев рекомендовал “Ъ” обратиться в центральный аппарат ЛДПР. На момент публикации ответ на запрос “Ъ” оттуда не поступил.

Выход представителей молодежной организации ЛДПР из партии вряд ли отразится на позициях либерал-демократов в Тюменской области, считает политолог Александр Безделов.

«Роль активистов в ЛДПР не так велика, как роль бренда: в нее приходят, чтобы получить, а не вложить. Партию интересуют ресурсные люди, молодежные отделения не играют ключевой роли, они вторичны»,— отмечает эксперт.

На выборах в Тюменскую облдуму в 2021 году ЛДПР набрала по партспискам 12,7% голосов и получила 4 мандата из 48.

Василий Алексеев, Екатеринбург