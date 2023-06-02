Не распространяется на мэров

Прокуратура Воркуты вынесла протест на решение городского парламента о том, чтобы лица, замещающие муниципальные должности, сохраняли свои позиции на время службы в зоне специальной военной операции (СВО). Ранее совет депутатов муниципалитета принял такое решение после того, как мэр города Ярослав Шапошников заявил о своем желании отправиться в зону боевых действий в качестве добровольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Vэр Воркуты Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav Vэр Воркуты Ярослав Шапошников

Фото: @shaposhnikovyaroslav

В конце марта мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил о намерении отправиться на СВО в качестве контрактника. Вместе с ним отправиться в зону боевых действий решили еще несколько сотрудников городской администрации. Совет депутатов муниципалитета поддержал своего мэра и 28 апреля рассмотрел проект постановления о гарантиях сохранения за муниципальными работниками своих должностей на период службы.

Впрочем, уже тогда прокуратура городского округа письменно уведомила их о недопустимости принятия такого акта ввиду его противоречия федеральному законодательству, согласно которому лица, замещающие государственные или муниципальные должности, не могут заниматься совместительством и на них не распространяются те же права, что на работающих по Трудовому кодексу. В прокуратуре считают, что гарантии сохранения за руководителем администрации данного поста могут быть предусмотрены в уставе муниципального образования, но никак не быть приняты решением совета.

Однако эти доводы не остановили депутатов от принятия решения. Оно распространяется на всех лиц, принятых на работу или избранных в органы местного самоуправления. В администрации Заполярья “Ъ” пояснили: сохранение места за мобилизованным не означает, что администрация не сможет заключить срочный трудовой договор с другим человеком на временное исполнение обязанностей убывшего на СВО. «В проекте решения отдельно говорилось про руководителей муниципалитета. На период приостановления полномочий председателя совета его обязанности будет исполнять заместитель председателя совета,— объясняют власти Воркуты.— Полномочия руководителя администрации на время его отсутствия перейдут первому заместителю (либо заместителю). Руководить контрольно-счетной комиссией во время военной службы председателя будет выбранный из состава комиссии сотрудник».

Однако присутствующий на заседании прокурор Александр Багров все равно предложил отправить проект документа на доработку. Теперь же внесенный протест надзорного ведомства должен быть рассмотрен советом на ближайшем заседании, дата которого пока не определена. Если парламентарии его отклонят, прокуратура вправе обратиться в Верховный суд Коми.

Публично депутаты пока не комментируют, как будут голосовать по вопросу рассмотрения прокурорского протеста.

«Мы сочли нужным не учитывать мнение прокуратуры (в момент принятия постановления.— “Ъ”), поскольку ее руководству, как было сказано в кулуарах сессии, по ее итогам ничто не мешает вынести протест»,— заявил “Ъ” на условиях анонимности один из парламентариев.

Сам господин Шапошников до сих пор так и не отправился в зону СВО. Он утверждает, что это никак не связано с неопределенностью по поводу возможности сохранения своей должности. «В апреле я решил все личные и юридические вопросы — планировал выезжать на СВО в мае. Однако от главы Коми Владимира Викторовича Уйба, который, по сути, является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от нашей Республики. Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды — жду конкретную дату»,— написал в своих соцсетях градоначальник.

Он добавил, что его специальное звание — майор, а общеармейское — рядовой. «Служить буду в должности, которую назначит командование. Отвечу провокаторам: мое решение принято из идеологических убеждений, воспитания и желания помочь Родине. Пока не уехал — в предстоящие дни много работы на благо Воркуты. Надеюсь на вашу поддержку»,— подытожил руководитель администрации Заполярья.

Однако воркутянский политолог Сергей Иванов считает, что если депутаты «не отобьются» от прокуратуры, то мэр найдет другие причины, чтобы так и не отправиться на фронт. «Ситуация, которая сейчас развивается в Коми, станет прецедентом в масштабах страны. Все регионы сейчас внимательно наблюдают за нашей республикой. Если орган надзора добьется отмены гарантий сохранения за чиновниками региональной и муниципальной властей своих постов, это будет сигнал для всех муниципальных и госслужащих в России сначала хорошо подумать, прежде чем бросаться обещаниями помочь Отечеству на линии огня в рамках СВО»,— пояснил эксперт “Ъ”. Он также напоминает, что в конце прошлого года в Воркуте произошла авария на очистных сооружениях. «Не исключено, что фигурантом мог бы стать в ближайшее время сам градоначальник как должностное лицо, отвечающее за все недоработки мэрии, повлекшие подобного рода экологические проблемы»,— считает господин Иванов.

Андрей Иванов, Сыктывкар