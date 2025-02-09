В «Россети Центр» утвердили программу ремонта объектов электросетевого комплекса Белгородской области

В 2025 году филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному периоду отремонтирует 138 км линий электропередачи, в том числе 41,7 км – в приграничной зоне, 186 питающих центров 35-110 кВ и 502 трансформаторные подстанции 6-10 кВ, 167 из них – в приграничной зоне. Для снижения количества технологических нарушений, вызванных падением веток на провода, энергетики расчистят порядка 585,9 га просек вдоль линий электропередачи.

Фото: Белгородэнерго

Работы запланированы на таких крупных подстанциях, как ПС 110 кВ «Алексеевка», «Старый Оскол-1», «Южная», «Короча», «Ракитное», «Строитель», обеспечивающих электроснабжение целых населенных пунктов и жизненно важных объектов региона.

На 23 высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ энергетики проведут капитальный ремонт с заменой изоляторов, провода, установкой птицезащитных устройств и расчисткой от растительности. Это повысит надежность электроснабжения жителей Губкинского, Валуйского, Старооскольского округов, Корочанского, Волоконовского, Прохоровского районов.

Большой объем металлоконструкций для выполнения ремонта линий электропередачи планируется изготовить силами службы подготовки производства – свыше 6 тысяч штук, а также провести капитальный ремонт 240 силовых трансформаторов, что поможет существенно ускорить производственный цикл.

Технические мероприятия позволят подготовиться к будущей зиме и обеспечить надежное электроснабжение потребителей.