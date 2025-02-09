Ковальчук назвал всемирные научные проекты, основанные на разработках СССР и РФ

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в интервью «Ъ» обратил внимание на целый ряд международных исследовательских проектов, использующих научные достижения СССР и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так, в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) в качестве основы для наблюдений событий столкновений создано четыре калориметра. Это огромные, высотой с пятиэтажный дом, специальные детекторы, два из них сделаны из сотни тонн кристаллов вольфрамата свинца. «Единственная страна, которая смогла разработать и вырастить эти кристаллы в требуемом качестве и количестве,— это Россия»,— подчеркнул господин Ковальчук.

Среди других примеров он назвал эксперимент по изучению кварк-глюонной плазмы, который был сформулирован и реализован практически полностью Курчатовским институтом. Кроме того, по словам президента НИЦ «Курчатовский институт», сейчас в городе Кадараш на юге Франции строится международный термоядерный реактор, который называется русским словом «токамак» (тороидальная камера с магнитными катушками) — такой же международной аббревиатурой, как «спутник». «То есть реализуется то, что было придумано 50 лет назад в Курчатовском институте»,— сказал ученый.

Еще один знаковый проект — европейский рентгеновский лазер на свободных электронах в Гамбурге, который, как рассказал Михаил Ковальчук, «функционирует, основываясь на принципе, разработанном советскими/российскими учеными Салдиным и Кондратенко».

Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.