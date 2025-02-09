В Самарской области произошел прорыв нефтепровода

Вчера, 8 февраля, в МЧС поступила информация об обнаружении разлива эмульсии из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Прорыв произошел в 1,3 км юго-восточнее Красного Яра, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

При уточнении информации было установлено, что площадь загрязнения составляет около 500 кв. м. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло. После проведения работ по установке временного герметизирующего устройства нефтепровод был запущен.

Сегодня, 9 февраля, ведутся работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта. К ликвидации последствий аварии привлечены 26 человек и 12 единиц техники.

Алексей Алексеев