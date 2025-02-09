Никита Кучеров уплотнил тройку

Форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает бороться за второй подряд приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. Приблизиться к лидерам рейтинга Нейтану Маккиннону и Леону Драйзайтлю ему помог матч против «Детройт Ред Уингс», в котором он сделал сразу три результативные передачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) зимой демонстрирует отличную результативность: в 17 из последних 18 встреч он набирал как минимум одно очко

Фото: Rick Osentoski-Imagn Images / Reuters Форвард «Тампа-Бей» Никита Кучеров (№86) зимой демонстрирует отличную результативность: в 17 из последних 18 встреч он набирал как минимум одно очко

Фото: Rick Osentoski-Imagn Images / Reuters

Матч, в котором «Тампа» на выезде обыграла — 6:3 — «Детройт», имел для нее нерядовое значение, учитывая ситуацию в турнирной таблице. В Атлантическом дивизионе она очень плотная, и на место в тройке, гарантирующее путевку в play-off, претендуют с более или менее равными шансами полдесятка клубов. «Тампа» как раз третьей идет, а ее соперником был ближайший преследователь. Причем преследователь удивительно «горячий», можно сказать, раскаленный добела — с семью подряд победами. Однако с раскрутившим обороты «Детройтом» ей удалось справиться — не без мучений, но относительно уверенно.

А среди героев этого матча, как обычно, очутился Никита Кучеров.

На сей раз достижения форварда были исключительно ассистентскими: в первом периоде — голевые передачи Брендону Хейглу и Эрику Чернаку, на излете матча — тому же Хейглу уже на пустые ворота. Все — неброские с виду, не то чтобы фантастически сложные, но выполненные идеально. И они заставили тех, кто следит за статистикой, фиксировать тот факт, что россиянин благодаря своему выступлению зацементировал статус одного из главных игроков в истории клуба.

Тут все рассказывают цифры. Перед этой игрой первенство по числу результативных передач, сделанных за «Тампу», делили два игрока — Никита Кучеров и его партнер защитник Виктор Хедман. У обоих в активе их было по 607. Теперь Кучеров вырвался вперед.

По количеству набранных за «Тампу» баллов он с 952 на один отставал от занимавшего вторую строчку Мартена Сен-Луи. Сен-Луи, таким образом, остался позади. А впереди — только Стивен Стэмкос. У него на 182 очка больше, чем у Кучерова. Но Стэмкос с нынешнего сезона играет не за «Тампу», а за «Нэшвилл Предаторс», а его преимущество по меркам россиянина такое, что пара сезонов — и обязательно испарится.

Но еще актуальнее статистика текущего чемпионата, его бомбардирская гонка. А в ней все жутко любопытно.

У Никиты Кучерова после матча против «Детройта» в активе значилось 82 очка. Он шел третьим, но совсем немножко отставал от двух лидеров: от Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» — лишь на балл, от Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — на пять. При этом Кучеров провел меньше матчей, чем конкуренты, а в середине зимы демонстрировал исключительные продуктивность и стабильность. Как минимум очко россиянин набирал в 17 из 18 последних встреч. Единственным клубом, которому удалось его очков лишить, был в январе тот же «Детройт». Так что шансы Кучерова второй год подряд добыть Art Ross Trophy, приз лучшему бомбардиру чемпионата, смотрятся довольно весомыми даже без ссылки на, возможно, весьма важный нюанс.

Нюанс заключается в том, что на текущей неделе сезон возьмет достаточно долгую паузу (до нее «Тампе» оставалось сыграть матч против «Монреаля» вчера ночью по московскому времени). Связана она с проведением так называемого Турнира четырех наций. В нем с 12 по 20 февраля рубиться друг с другом будут составленные из своих ярчайших звезд, то есть тех, что выступают в НХЛ, сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Для некоторых хоккеистов, как для Маккиннона, турнир означает три или четыре, если удастся добраться до финала, встречи, может быть, даже более напряженные, чем в клубной регулярке. Для некоторых, как для немца Драйзайтля и Кучерова,— возможность передохнуть и восстановиться посреди сезона, выпадающую крайне редко. Вряд ли она может принести что-то, кроме пользы.

Алексей Доспехов