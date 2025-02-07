А звезды тем не менее чуть ближе

Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду НХЛ Уэйна Гретцки на расстояние всего в 15 голов. Матч, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл в гостях «Филадельфия Флайерс» — 4:3, стал для Овечкина четвертым подряд, в котором он забросил шайбу. И эта серия — тоже очередное достижение выдающегося российского хоккеиста, который еще и близко подобрался к десятке лучших бомбардиров лиги всех времен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин во время чемпионата «Вашингтона» против «Филадельфии»

Фото: Chris Szagola, AP Александр Овечкин во время чемпионата «Вашингтона» против «Филадельфии»

Фото: Chris Szagola, AP

Сотрудникам, которые отвечают за официальный сайт НХЛ, нынешний сезон немножко упростил работу. По крайней мере довольно часто не приходится мучиться, выбирая, какое событие выделить на главной странице. Есть же выбор очевидный, связанный с темой, которая всех без исключения, какой бы клуб кому ни был мил, волнует,— рубежи, взятые Александром Овечкиным в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

Очередной был покорен в матче лидирующего вместе с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате «Вашингтона» против «Филадельфии». Вообще-то в нем было не так уж мало всяких достойных событий — вроде двух голов российского новичка хозяев Матвея Мичкова, до этого подозрительно долго «молчавшего», словно внезапно потерял нюх. И сюжет — а вашингтонцам пришлось отыгрываться, выгрызать победу — был неплох. Но вся соль встречи свелась к эпизоду на излете стартового периода. Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекни, надежный и уверенный в себе, войдя в чужую зону, не без помощи Александра Овечкина потерял шайбу.

Овечкин моментально, не колеблясь ни мгновения, сделал изумительный, чуть ли не через всю площадку пас Дилану Строуму и сам успел подключиться.

А защитник Мартин Фегервари, поддержавший партнеров, подключение заметил и наградил Александра Овечкина передачей под бросок из правого круга вбрасывания, пробивший соотечественника форварда Ивана Федотова. Федотов, не исключено, запомнит, что стал 180-м голкипером НХЛ, которому довелось пропустить от легенды за два десятилетия ее сияния.

А дальше — слова тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери о том, что, как ни привыкай к тому, что и в свои 39 Овечкин по-прежнему опасен, все равно все время изумляешься его таланту, плюс цифры, цифры, цифры. Все как обычно. Гол для Александра Овечкина — 879-й в регулярных чемпионатах. Это значит, что до Уэйна Гретцки осталось все-то 15 шайб. А у «Вашингтона» в календаре первенства еще 28 матчей.

То есть вероятность того, что погоня завершится уже в этом сезоне, весной, кажется, выше, чем вероятность того, что продолжится в сезоне следующем.

Еще этот четвертый подряд матч, в котором Овечкин поразил ворота соперников. До этого пострадали «Оттава Сенаторс», «Виннипег» и «Флорида Пантерс». Тоже достижение, потому что таких серий — с как минимум четырьмя матчами с заброшенными шайбами — у россиянина уже 34. И это наивысший показатель в истории лиги. Столько же лишь у великого Марио Лемье.

Еще это было 1590-е очко Александра Овечкина, добытое во встречах регулярных чемпионатов. И по их количеству он сравнялся с Филом Эспозито, канадским гением игры перед воротами из 1960-х и 1970-х, которого прекрасно знали и в СССР, обожая и ненавидя одновременно. Это ведь он был лидером сборной Канады в Суперсерии 1972 года. И это, прежде всего, его энергетика помогла канадцам взять в ней верх на флажке, на тоненького.

Так вот, сейчас Александр Овечкин и Фил Эспозито делят 11-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

И в десятку Овечкин вполне может войти уже довольно скоро — ну, возможно, через некоторое время после того, как обгонит Гретцки. На десятом месте — Джо Сакик. И у него на 51 балл больше, чем у Овечкина. А у того в текущем сезоне их уже 40, несмотря на целый месяц, пропущенный из-за перелома.

Алексей Доспехов