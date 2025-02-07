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А звезды тем не менее чуть ближе

Александр Овечкин уже в 15 голах от рекорда Уэйна Гретцки

Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду НХЛ Уэйна Гретцки на расстояние всего в 15 голов. Матч, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл в гостях «Филадельфия Флайерс» — 4:3, стал для Овечкина четвертым подряд, в котором он забросил шайбу. И эта серия — тоже очередное достижение выдающегося российского хоккеиста, который еще и близко подобрался к десятке лучших бомбардиров лиги всех времен.

Александр Овечкин во время чемпионата «Вашингтона» против «Филадельфии»

Александр Овечкин во время чемпионата «Вашингтона» против «Филадельфии»

Фото: Chris Szagola, AP

Александр Овечкин во время чемпионата «Вашингтона» против «Филадельфии»

Фото: Chris Szagola, AP

Сотрудникам, которые отвечают за официальный сайт НХЛ, нынешний сезон немножко упростил работу. По крайней мере довольно часто не приходится мучиться, выбирая, какое событие выделить на главной странице. Есть же выбор очевидный, связанный с темой, которая всех без исключения, какой бы клуб кому ни был мил, волнует,— рубежи, взятые Александром Овечкиным в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

Очередной был покорен в матче лидирующего вместе с «Виннипег Джетс» в регулярном чемпионате «Вашингтона» против «Филадельфии». Вообще-то в нем было не так уж мало всяких достойных событий — вроде двух голов российского новичка хозяев Матвея Мичкова, до этого подозрительно долго «молчавшего», словно внезапно потерял нюх. И сюжет — а вашингтонцам пришлось отыгрываться, выгрызать победу — был неплох. Но вся соль встречи свелась к эпизоду на излете стартового периода. Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекни, надежный и уверенный в себе, войдя в чужую зону, не без помощи Александра Овечкина потерял шайбу.

Овечкин моментально, не колеблясь ни мгновения, сделал изумительный, чуть ли не через всю площадку пас Дилану Строуму и сам успел подключиться.

А защитник Мартин Фегервари, поддержавший партнеров, подключение заметил и наградил Александра Овечкина передачей под бросок из правого круга вбрасывания, пробивший соотечественника форварда Ивана Федотова. Федотов, не исключено, запомнит, что стал 180-м голкипером НХЛ, которому довелось пропустить от легенды за два десятилетия ее сияния.

А дальше — слова тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери о том, что, как ни привыкай к тому, что и в свои 39 Овечкин по-прежнему опасен, все равно все время изумляешься его таланту, плюс цифры, цифры, цифры. Все как обычно. Гол для Александра Овечкина — 879-й в регулярных чемпионатах. Это значит, что до Уэйна Гретцки осталось все-то 15 шайб. А у «Вашингтона» в календаре первенства еще 28 матчей.

То есть вероятность того, что погоня завершится уже в этом сезоне, весной, кажется, выше, чем вероятность того, что продолжится в сезоне следующем.

Еще этот четвертый подряд матч, в котором Овечкин поразил ворота соперников. До этого пострадали «Оттава Сенаторс», «Виннипег» и «Флорида Пантерс». Тоже достижение, потому что таких серий — с как минимум четырьмя матчами с заброшенными шайбами — у россиянина уже 34. И это наивысший показатель в истории лиги. Столько же лишь у великого Марио Лемье.

Еще это было 1590-е очко Александра Овечкина, добытое во встречах регулярных чемпионатов. И по их количеству он сравнялся с Филом Эспозито, канадским гением игры перед воротами из 1960-х и 1970-х, которого прекрасно знали и в СССР, обожая и ненавидя одновременно. Это ведь он был лидером сборной Канады в Суперсерии 1972 года. И это, прежде всего, его энергетика помогла канадцам взять в ней верх на флажке, на тоненького.

Так вот, сейчас Александр Овечкин и Фил Эспозито делят 11-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

И в десятку Овечкин вполне может войти уже довольно скоро — ну, возможно, через некоторое время после того, как обгонит Гретцки. На десятом месте — Джо Сакик. И у него на 51 балл больше, чем у Овечкина. А у того в текущем сезоне их уже 40, несмотря на целый месяц, пропущенный из-за перелома.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Рекорды и достижения Александра Овечкина

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу&lt;br> На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году&lt;br> На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»&lt;br> Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»&lt;br> 12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи

8 декабря Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи

Фото: Reuters

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Александр Овечкин провел 1370 матчей, в которых забросил 827 шайб и сделал 673 результативные передачи

Фото: Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №23 от 08.02.2025, стр. 4

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