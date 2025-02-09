Житель Елабуги предстанет перед судом по делу о побоях и доведении до суицида

Мужчина из Елабуги предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев и доведении до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в мае — июне 2024 года обвиняемый, который ранее уже был судим за покушение на убийство в состоянии алкогольного опьянения, регулярно угрожал своему знакомому, наносил ему побои и требовал деньги.

Он также временно взял у него автомобиль и вернул его в поврежденном состоянии. В результате действий обвиняемого его приятель покончил с собой.

Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане шестеро родственников предстанут перед судом за грабеж и угон машины.

Дарья Сайфиева