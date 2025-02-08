В Татарстане шестеро родственников предстанут перед судом за грабеж и угон машины

В Татарстане перед судом предстанут шестеро родственников из Арского района, которых обвиняют в вымогательстве, мошенничестве, грабеже и угоне автомобиля. Четверо из них на момент совершения преступлений являлись несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемые, действуя в группе и раздельно друг от друга, совершили три вымогательства, грабеж, мошенничество, а также угнали автомобиль. Весной обвиняемые под надуманным предлогом вымогали у односельчанина деньги общей суммой 52 тыс. руб., позднее еще и ограбив его.

16 июля, находясь в нетрезвом состоянии, они встретили на улице 11-летнего жителя соседнего села и стали вымогать у него деньги, а после этого заставили взять у спавшего отца ключи от автомобиля. Взяв с собой 11-летнего, они отправились кататься на автомобиле. Один из фигурантов, управлявший автомобилем, не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем угонщики ушли домой, бросив ребенка одного на проселочной дороге ночью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов