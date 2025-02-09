В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи Каймановых островов в Карибском море, передает CNN. Подземные толчки были ощутимы в Пуэрто-Рико, Гондурасе, на Кубе и Виргинских островах.

Землетрясение произошло в 18:23 по местному времени (2:23 мск). Очаг находился на глубине 10 км в 209 км к юго-западу от столицы Островов Кайман Джорджтауна.

Национальный центр предупреждения о цунами США (NWTC) сообщил об угрозе цунами. В Агуадилье в Пуэрто-Рико сработали сирены. Позже опасность цунами для Пуэрто-Рико и Виргинских островов отменили, при этом предупреждение продолжает действовать на Кубе, Каймановых островах и в Гондурасе. Там возможно образование волны высотой до 1 м.