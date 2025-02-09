Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Воронежской области сообщил об атаке беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона работала система ПВО. Уничтожены несколько беспилотников. Их точное количество он не назвал.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об опасности атаки БПЛА на Воронежскую область. Он уточнил, что предупреждение продолжает действовать.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...