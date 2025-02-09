Губернатор Воронежской области сообщил об атаке беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов региона работала система ПВО. Уничтожены несколько беспилотников. Их точное количество он не назвал.

«Дежурными силами ПВО в одном из районов области обнаружены и с помощью нашей авиации уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал об опасности атаки БПЛА на Воронежскую область. Он уточнил, что предупреждение продолжает действовать.