Главные анонсы 10–16 февраля
Важнейшие события предстоящей недели
10 февраля, понедельник
В Париже начнется международный саммит по вопросам искусственного интеллекта.
В Бангалоре (Индия) откроется крупнейшее в Азии авиашоу Aero India 2025.
В Марселе (Франция) начнется теннисный турнир Open 13 Provence категории ATP 250.
11 февраля, вторник
В Москве начнется Неделя российского бизнеса.
В Нью-Дели откроется Международная энергетическая неделя India Energy Week 2024.
В Сан-Ремо (Италия) начнется ежегодный музыкальный фестиваль.
В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет финал футбольного турнира «Winline Зимний кубок РПЛ».
12 февраля, среда
В Вашингтоне состоятся переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа.
В Брюсселе пройдет встреча в формате «Рамштайн» по Украине.
В Ленцерхайде (Швейцария) начнется чемпионат мира по биатлону.
13 февраля, четверг
В Париже откроется форум министров и других политиков высокого уровня ОЭСР по социальной политике.
В Берлине откроется 75-й Берлинский международный кинофестиваль.
14 февраля, пятница
В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с корпорации Shell более €1 млрд убытков.
В Мюнхене (Германия) откроется Мюнхенская конференция по безопасности.
В Италии начнется Венецианский карнавал.
15 февраля, суббота
В Абхазии пройдут досрочные выборы президента.
16 февраля, воскресенье
В Лондоне пройдет церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA.
В Дубае начнется теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championships категории ATP 500.