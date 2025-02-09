Главные анонсы 10–16 февраля

10 февраля, понедельник

В Париже начнется международный саммит по вопросам искусственного интеллекта.

В Бангалоре (Индия) откроется крупнейшее в Азии авиашоу Aero India 2025.

В Марселе (Франция) начнется теннисный турнир Open 13 Provence категории ATP 250.

11 февраля, вторник

В Москве начнется Неделя российского бизнеса.

В Нью-Дели откроется Международная энергетическая неделя India Energy Week 2024.

В Сан-Ремо (Италия) начнется ежегодный музыкальный фестиваль.

В Абу-Даби (ОАЭ) пройдет финал футбольного турнира «Winline Зимний кубок РПЛ».

12 февраля, среда

В Вашингтоне состоятся переговоры премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента США Дональда Трампа.

В Брюсселе пройдет встреча в формате «Рамштайн» по Украине.

В Ленцерхайде (Швейцария) начнется чемпионат мира по биатлону.

13 февраля, четверг

В Париже откроется форум министров и других политиков высокого уровня ОЭСР по социальной политике.

В Берлине откроется 75-й Берлинский международный кинофестиваль.

14 февраля, пятница

В Москве состоится опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с корпорации Shell более €1 млрд убытков.

В Мюнхене (Германия) откроется Мюнхенская конференция по безопасности.

В Италии начнется Венецианский карнавал.

15 февраля, суббота

В Абхазии пройдут досрочные выборы президента.

16 февраля, воскресенье

В Лондоне пройдет церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA.

В Дубае начнется теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championships категории ATP 500.