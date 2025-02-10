Покупатели перешли на готовое

Средняя стоимость вторичного жилья на основных региональных рынках России в январе выросла на 0,7% к декабрю. Динамика обусловлена активными продажами в предновогодний период, поддержку которым оказала переориентация покупателей с новостроек и готовность продавцов к дисконтам. В ближайшей перспективе аналитики ждут стабилизации цен на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средняя стоимость вторичного жилья на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам января составила 150,9 тыс. руб. за 1 кв. м. К декабрю значение увеличилось на 0,7%, к аналогичному периоду прошлого года — на 6%. Месячная динамика немного ускорилась: в декабре она оценивалась в 0,6%, в ноябре — в 0,4%.

Согласно подсчетам «Этажей»?, в России в целом средняя стоимость вторичного предложения в конце января составила 127,5 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц значение не изменилось. Прирост год к году, по подсчетам аналитиков, составил 8%. В «Яндекс Недвижимости» заметили рост медианной цены вторичного предложения в городах-миллионниках на 0,5% за месяц. В «Авито Недвижимости» добавляют, что средняя стоимость лота на вторичном рынке России сейчас составляет 7,7 млн руб. Показатель в январе остался стабильным.

Региональная динамика

Наиболее выраженный рост цен на вторичное жилье за последний месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» зафиксировали в Красноярске — на 1,9%, до 130,2 тыс. руб. за 1 кв. м. В Нижнем Новгороде и Самаре увеличение составило 1,7%, до 162,5 тыс. руб. и 128,4 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. В «Этажах» отметили прирост на 1,1% за месяц в Новосибирске, до 128,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В Санкт-Петербурге показатель практически не изменился, составив 217,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Москве, согласно «ЦИАН.Аналитике», вторичное предложение сейчас стоит в среднем 348,2 тыс. руб. за 1 кв. м. За месяц показатель вырос на 0,3%, год к году — на 2,7%. Директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома говорит, что спрос на рынке Москвы можно назвать достаточно оживленным: показатели января соответствовали декабрю. Не менее 80% покупателей, по его словам, покупают жилье без привлечения кредитных средств. «Многие выходят из банковских депозитов и решают свои жилищные вопросы»,— говорит он.

Источники роста

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов считает, что прирост средних цен на вторичном рынке обеспечили относительно активные продажи перед новогодними праздниками: в декабре зафиксированы годовые максимумы по числу зарегистрированных договоров купли-продажи. «Рост спроса обычно чуть быстрее уводит из экспозиции более доступные лоты, это способствует увеличению средних значений»,— поясняет он.

Управляющий директор вторичного направления «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин говорит, что в период с 1 по 28 января спрос на вторичное жилье на платформе вырос на 2% к тем же датам предыдущего месяца, а к аналогичному периоду прошлого года — на 11%. Но динамика неоднородна. В «ЦИАН.Аналитике» говорят о снижении числа целевых действий с объявлениями в январе на 3% год к году.

Основной спрос покупателей вторичного жилья в январе, по словам коммерческого директора «Яндекс Недвижимости» Евгения Белокурова, концентрировался на двухкомнатных (34,7% от общего числа просмотров) и однокомнатных (32,6%) квартирах. Доля «трешек» в структуре спроса — 16,3%, еще 16,4% распределились между студиями и многокомнатными лотами. Эксперт замечает, что спрос на рынке сейчас во многом поддерживают несостоявшиеся покупатели новостроек: при схожих условиях кредитования люди чаще обращают внимание на готовые лоты.

Директор «Этажей» Ильдар Хусаинов считает, что привлекательность вторичного жилья повышает готовность собственников предоставлять покупателям дисконты или снижать цену при необходимости быстрой продажи. Средний размер скидки составляет 5,8%. Сергей Еремкин называет фактором, определяющим активность на вторичном рынке, альтернативные сделки.

Цены на вторичную недвижимость на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя номинальная стоимость предложения (тыс. руб./кв. м) Динамика (%) Январь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 За месяц За год Москва 338,9 347,2 348,2 0,30% 2,70% Санкт-Петербург 220,3 228 228,3 0,10% 3,60% Казань 174,4 192,9 194,9 1,00% 11,80% Нижний Новгород 143,9 159,8 162,5 1,70% 12,90% Краснодар 131,4 142,6 141,9 -0,50% 8,00% Екатеринбург 129,1 139,2 141 1,30% 9,20% Ростов-на-Дону 129 139,9 139,7 -0,10% 8,30% Новосибирск 124,6 133,8 134,6 0,60% 8,00% Красноярск 118,9 127,8 130,2 1,90% 9,50% Самара 122,9 126,3 128,4 1,70% 4,50% Уфа 119,5 127,7 128,2 0,40% 7,30% Омск 108,6 113 113,6 0,50% 4,60% Пермь 104 111 111,8 0,70% 7,50% Воронеж 100,2 108,6 109,7 1,00% 9,50% Челябинск 100,9 106,1 107,6 1,40% 6,60% Волгоград 100,2 104,8 106,2 1,30% 6,00% Московская область 164,9 164,4 165 0,40% 0,10% Ленинградская область 130,2 124,5 124,1 -0,30% -4,70% Открыть в новом окне Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

Предложение не растет

Евгений Белокуров зафиксировал снижение объема предложения на вторичном рынке крупнейших городов на 6,1% за месяц. В «Этажах» заметили сокращение в России в целом на 1,3% за месяц и рост на 9,5% год к году. Динамика, по словам господина Белокурова, частично обусловлена сезонностью: после праздников продавцы нередко снимают свои объявления с экспозиции. Господин Попов замечает, что на показатель помимо продаж конца года и замедления темпов ввода новостроек повлияло и сокращение числа лотов с отделкой.

Евгений Белокуров предполагает, что в ближайшее время спрос на вторичное жилье вернется к показателям осени прошлого года. Затем последует стагнация. В части регионов, по его мнению, рост стоимости предложения будет уступать инфляции. Алексей Попов прогнозирует невыраженную динамику средних цен и более выраженные дисконты по реальным сделкам.

Господин Попов напоминает, что рынок функционирует в условиях низкой доступности ипотеки и сокращения темпов гонки зарплат. Сергей Еремкин также не видит предпосылок к значительному колебанию цен на вторичном рынке в ближайшее время. Сергей Шлома считает, что деньги могут хлынуть на рынок недвижимости лишь в случае снижения ставки ЦБ. В этом случае рост спроса окажет давление на цены.

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Александра Мерцалова