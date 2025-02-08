Дмитрий Васенев в бою с Никитой Козловым защитил титул чемпиона RCC Fair Fight

В Екатеринбурге прошел первый стадионный турнир по профессиональному кикбоксингу от RCC Fair Fight, в рамках которого были организованы два боя за титулы чемпиона организации.

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В главном поединке Дмитрий Васенев защищал титул чемпиона RCC Fair Fight в тяжелом весе. Его соперником был Никита Козлов. После пяти раундов судьи единогласно приняли решение отдать победу Васеневу. Он сразу на ринге бросил вызов Ивану Штыркову. Но сначала он должен будет провести поединок против претендента Сергея Веселкина (ранее этот бой не состоялся из-за травмы Веселкина).

Действующий чемпион лиги в полусреднем весе Сайфуллах Хамбахадов отправил в нокаут Дениса Бурматова уже в первом раунде. Претендента на пояс унесли с ринга на носилках.

Иван Штырков уступил победу Алексею Кудину. Для того, чтобы определить победителя понадобился экстра-раунд.

В других поединках RCC Fair Fight 29:

Вагаб Вагабов отправил в нокаут Арсения Смирнова;

Наби Ганнибал Гаджиев одержал досрочную победу над Умаром Тесиевым, на его счету три нокдауна;

Андрей Ялымов отправил в нокдаун Романа Авдала и одержал победу решением судей;

Шахмир Абакаров отправил в нокаут Никиту Кондратова.

Всего в рамках турнира прошло 16 боев.

Николай Яблонский