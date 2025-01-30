Миграционный рейд в Петербурге привел к задержанию более чем 100 человек

Полиция Петербурга провела крупный рейд по выявлению нарушений в сфере миграции. По его результатам было установлено, что более 100 человек находятся на территории города незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Рейд проводился в Московском и Колпинском районах Петербурга. Полицейские проверили две крупные стройки на Пулковском шоссе, овощебазу на Софийской улице в Петро-Славянке и несколько других объектов.

«В общей сложности было выявлено около 500 иностранных рабочих. При этом у более 100 мигрантов были выявлены нарушения порядка пребывания на территории России. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности»,— сообщили в региональном главке.

Кроме того, полиция проверила и около 200 машин на трассах региона. Документы попросили примерно у трех сотен человек, в 24 случаях речь шла о нарушении миграционного законодательства. Шестерых водителей инспекторы ГАИ привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более восьми тысяч мигрантов-нелегалов выдворили из Петербурга в 2024 году.

Дарья Астанина