В тюменской компании «Согласие» выявили нарушения при производстве 364 кг мяса

Сотрудники Россельхознадзора выявили признаки нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на мясную продукцию мясоперерабатывающего предприятия ООО «Согласие», сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что компания указала в пяти производственных сертификатах на 364 кг мясной продукции недостоверные сведения о количестве использованного сырья и выработанной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«ООО "Согласие" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований»,— добавили в Россельхознадзоре.

Компания «Согласие» — крупнейший свиноводческий комплекс Тюменской области. Как сказано на сайте организации, на предприятии работает более 1240 человек. По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2023 году составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 83,8 млн руб.

Василий Алексеев