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В Свердловской области пропали 85 человек за январь

В январе в поисково-спасательный отряд «Лиза-Алерт» в Свердловской области поступило 85 заявок на поиск пропавших людей, сообщили в пресс-службе организации. Живыми были обнаружены 56 человек, девять — найдены погибшими. На момент публикации материала отряд не смог найти девять человек.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Первый месяц года выдался непривычно теплым, что в чем-то облегчило работу поисковиков. Пропавший может чуть дольше находиться на улице без угрозы жизни, а у нас есть чуть больше времени, можно охватить большую зону поиска»,— отметили в пресс-службе.

По данным организации, за 2024 год в отряд поступило 1301 заявок на поиск пропавших людей в Свердловской области. Из 879 человек были найдены живыми, обнаружены погибшими — 65. К концу года отряд не смог найти 144 человека.

Василий Алексеев

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