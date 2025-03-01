Сегодня исполняется 69 лет заместителю председателя правительства РФ — полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Трутнев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков:

— Уважаемый Юрий Петрович! Прими мои искренние поздравления с днем рождения. Я знаю тебя не первый год как человека слова и дела, который не боится брать ответственность за решение самых непростых задач. И добивается успеха благодаря своему богатому опыту, вдумчивости и настойчивости в достижении целей. Подтверждение тому — рост экономического, инвестиционного потенциала и туристической привлекательности Дальнего Востока, развитием которого ты активно занимаешься вот уже более десяти лет. Желаю удачи на этом поприще, сил, амбиций и крепкого здоровья для воплощения всех намеченных планов!

Сегодня исполняется 68 лет главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Поздравляю Вас с днем рождения и молитвенно желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Ваш профессионализм и компетентность на посту главы Республики Татарстан, искренняя любовь к родному краю снискали Вам уважение жителей Татарстана, а присущий Вам талант политического и государственного деятеля осуществляется в стратегическом видении инновационного развития республики. Мы ценим Ваши усилия по укреплению межрелигиозной и межэтнической гармонии в обществе. Вы демонстрируете ответственный, по-настоящему государственный подход к решению ежедневных и перспективных задач в интересах развития республики и в целом нашего Отечества — России. В день Вашего рождения я молитвенно прошу Всевышнего Творца принять Ваши труды на благо родного края, даровать Вам и всем жителям Татарстана здоровья, экономического процветания и общественного согласия.

Сегодня исполняется 51 год генеральному продюсеру НТВ Тимуру Вайнштейну

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тимур Вайнштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет актер, телеведущий, продюсер Леонид Ярмольник:

— Для меня НТВ — это аббревиатура: Новости Тимура Вайнштейна. Только сразу прошу его не путать с американским Вайнштейном! Это наш Тимур Вайнштейн — выдающийся семьянин и пример для подражания. Дорогой Тима! Ты — знаменитый, популярный, резкий, мягкий, принципиальный, но сговорчивый. Главное — успешный. Всегда победитель! Я верю в тебя и доверяю тебе, потому что ты в постоянном поиске — своего зрителя и себя. От КВН, где нас познакомил Юлий Соломонович Гусман, до «Ники» и многих твоих проектов — все вызывающе ярко, броско, убедительно. Надеюсь, что нашим совместным подарком в 2025 году — тебе и мне — станет новый художественный фильм, который мы будем делать вместе. Тимур, с днем рождения! Здоровья и успехов! Потому что твой успех — это и мой успех!

2 марта исполняется 73 года председателю Ассоциации юристов России, председателю Общественного совета при Минстрое России Сергею Степашину

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Степашин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РФ Владимир Машков:

— Уважаемый Сергей Вадимович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Ваша жизнь — пример самоотверженного служения. Вы проводили важные для России реформы, восстанавливали доверие людей к государственным институтам. Нельзя переоценить и Ваш вклад в работу системы безопасности и правопорядка в нашей стране. Вы человек со множеством интересов, и среди них особое место занимает искусство. Все знают, как Вы увлечены отечественной культурой, сколько делаете для ее сохранения и развития. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть все Ваши начинания сопровождают успех и неизменная поддержка единомышленников.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»