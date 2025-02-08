В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА

Правительство Самарской области объявило об опасности атаки беспилотников в регионе. Предупреждение действует с 6:00 по местному времени (5:00 мск). С начала месяца опасность атаки БПЛА в Самарской области объявляют в четвертый раз.

«6:00 Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!»,— сообщило правительство региона в Telegram-канале. Вечером 7 февраля о возможной атаке БПЛА предупреждали власти Воронежской области.

1 января опасность атаки беспилотников действовал на протяжении семи часов. Предупреждение также публиковали 3 и 6 февраля. Минобороны России не сообщало о сбитых БПЛА над регионом.