Путин подписал указ о создании фонда экологических проектов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда экологических и природоохранных проектов. В период с 2025 по 2027 год фонду выделят гранты на 3 млрд руб.— по 1 млрд руб. ежегодно. Фонд нужен для поддержки инициатив по охране окружающей среды, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Учредителем будет Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Цели фонда заключаются в поддержке экологических проектов и выделении им грантов по итогам конкурсов, разработке программ защиты окружающей среды и животных, а также в организации волонтерской работы. Кроме того, господин Путин утвердил положение о координационном комитете, который будет поддерживать экологические проекты. Комитет будет возглавлять первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Глава государства поручил создать этот фонд год назад, в феврале 2024-го. С того времени задуманный объем фонда не изменился: тогда президент тоже говорил, что гранты составят 1 млрд руб. в год.