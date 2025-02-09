Одним миром КамАЗаны

В машхолдинге «Мотовилихинские заводы» вновь меняется руководитель. Директор головной компании — АО «Специальное конструкторское бюро» — пермяк Вадим Файзрахманов покидает должность. Его сменит выходец из ПАО «КамАЗ» Евгений Архипов, который в разное время занимался в компании вопросами логистики, кадров и корпоративного развития. По данным «Ъ-Прикамье», в новую должность он вступит с 11 февраля. Причины кадровых перестановок собеседники не называют, но отмечают, что СКБ работает в жестких условиях, связанных с выполнением гособоронзаказа. Эксперт отмечает, что у «Мотовилихи» уже был директор — выходец из «КамАЗа», Иван Костин, при котором предприятие успешно развивалось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О кадровых перестановках в АО «Специальное конструкторское бюро» «Ъ-Прикамье» рассказали источники в промышленной отрасли. По их данным, Вадим Файзрахманов, который возглавляет оборонное предприятие с февраля 2024 года, написал заявление о предоставлении отпуска с последующим увольнением. Его заключительным рабочим днем на предприятии будет 10 февраля. Он уходит по соглашению сторон. В структурах «Мотовилихинских заводов» господин Файзрахманов проработал около 20 лет. Свой трудовой путь в холдинге он начал мастером на третьем «Спецмаше» и до руководства СКБ долгое время работал на производстве. У Вадима Файзрахманова три высших образования, в том числе связанное с производством артиллерийских систем.

В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» кадровые изменения не комментируют.

АО «Специальное конструкторское бюро» входило в группу предприятий, которые образовывали холдинг «Мотовилихинские заводы». СКБ специализируется на производстве систем ствольной и реактивной артиллерии, а также на ремонте военной техники. После признания «Мотовилихи» банкротом на баланс общества были переданы производственные мощности ПАО. Там же была сосредоточена и основная часть гособоронзаказа. В 2023 году имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» был продан на торгах АО «Ремдизель» (Набережные Челны). После этого СКБ стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. В марте прошлого года ей были переданы по 100% долей ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и ООО «Тепло-М». В июне того же года владельцем 100% акций АО «Специальное конструкторское бюро» стало АО «Технодинамика», подконтрольное бизнесмену Виктору Григорьеву и «Ростеху».

По словам собеседников «Ъ-Прикамье», новым директором СКБ станет замдиректора по производству Евгений Архипов. Из открытых источников известно, что ранее карьера господина Архипова была связана с ПАО «КамАЗ». Его трудовой путь начался в 2002 году с должности мастера участка плавки литейного завода «КамАЗа». Спустя год Евгений Архипов стал начальником производственно-диспетчерского бюро производства цветного литья на этом же заводе, а в 2007-м возглавил департамент транспортной логистики ПАО. С октября 2023 года господин Архипов — консультант замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению. С 2015 года Евгений Архипов является депутатом городского совета Набережных Челнов.

Причины ухода Вадима Файзрахманова источники назвать не смогли. В то же время они отметили, что предприятие работает в очень напряженном темпе, поскольку загружено гособоронзаказом. По их данным, господину Файзрахманову предлагали другую должность на предприятии, но он решил отказаться.

Напомним, что это уже вторая смена топ-менеджера машхолдинга после смены собственника предприятия — в начале 2024 года с поста ушел гендиректор МЗ и СКБ Сергей Дядькин.

Экс-директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий напоминает, что выходцы из «КамАЗа» уже руководили «Мотовилихинскими заводами». «Иван Костин успешно руководил “Мотовилихой” с 2002 по 2009 год,— отмечает эксперт,— а до этого пять лет он был гендиректором “КамАЗа”. Это было хорошее время для пермского завода. Хотя у него и не было такого огромного объема гособоронзаказа, предприятие активно развивалось. Думаю, сейчас в СКБ может собраться неплохая команда. Насколько я знаю, главный конструктор завода — очень хороший специалист, который пришел решать конкретные задачи по развитию предприятия».

Дмитрий Астахов