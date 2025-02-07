Замглавы минздрава Удмуртии Наталья Кропочева задержана по делу о крупной взятке

Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву задержали по делу о получении крупной взятки. Об это пишет издание Udm-info со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК «Получение взятки» (до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

«Министерство здравоохрания Удмуртии оказывает содействие следствию. Уверены, что правоохранительные органы разберутся в ситуации и дадут правовую оценку»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. В ведомстве она курировала вопросы кадровой политики и привлечения в регион новых специалистов, развитие медобразования и программ профподготовки и целевого обучения.

С 2014 по 2020 годы госпожа Кропочева занимала должности главного врача в медучреждения Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.