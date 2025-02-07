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Коммерсантъ FM
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Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Российский дизайнер одежды Гоша Рубчинский объявил об окончании сотрудничества с рэпером Канье Уэстом (Йе). В 2025 году он решил заняться перезапуском собственного бренда. Информация об этом появилась в Telegram-канале дизайнера.

Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Фото: @gosharubchinskiy

Гоша Рубчинский и Канье Уэст

Фото: @gosharubchinskiy

«Наше партнерство с брендом Yeezy подошло к концу. Декабрьский дроп "Вестник трибун" был последним в нашей совместной работе. Я глубоко благодарен Йе и всей команде Yeezy за сотрудничество и уникальный опыт, который навсегда останется в моем сердце»,— написал Гоша Рубчинский.

Ранее сегодня Канье Уэст сделал ряд провокационных заявлений в социальной сети X (ранее — Twitter). Большая часть из них содержала нацистские лозунги и агрессию против белых людей. Так, в одном посте музыкант сказал, что любит Гитлера, в другом — назвал всех белых расистами.

В марте 2024 года Гоша Рубчинский выпустил совместную с Канье Уэстом коллекцию одежды от бренда Yeezy. Она получила название «Черные псы». В июне сообщалось, что Йе прилетал в Москву на день рождения Гоши Рубчинского. Многие российские СМИ писали, что рэпер может выступить в «Лужниках». Позже в пресс-службе концертной площадки отметили, что подобных мероприятий не запланировано.

Подробнее о дизайнере — в материале «Ъ» «Чем известен Гоша Рубчинский».

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