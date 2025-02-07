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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие IT-компании потратят на ИИ более $320 млрд за год

Американские IT-гиганты готовятся установить в нынешнем году новый рекорд по инвестициям в разработках, связанных с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Financial Times (FT), ознакомившаяся с данными, предоставленными компаниями в своей отчетности. В 2024 году Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) вложили в ИИ $246 млрд, что стало рекордным показателем за все годы. В текущем году инвестиции могут превысить $320 млрд.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Больше всего в текущем году, как и в предыдущие, потратит на ИИ Amazon — $100 млрд (в 2024 году — $77,8 млрд). Microsoft планирует инвестировать $80 млрд (в 2024 году — $75,6 млрд). Alphabet увеличит свои инвестиции до $75 млрд против $52,6 млрд. Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — до $65 млрд против $39,2 млрд.

Как отмечает FT, резкое увеличение затрат без соразмерного роста доходов беспокоит акционеров IT-компаний, поскольку это ведет к сокращению капитала, который в противном случае пошел бы на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, а также негативно сказывается на развитии не связанных с ИИ направлений деятельности.

Однако, говорят эксперты, компании готовы мириться с беспокойством инвесторов, поскольку не могут себе позволить выйти из гонки в этой сфере. «Может ли в какой-то момент наступить зима для ИИ? Конечно. Но если вы хотите быть лидером, убрать ногу с педали газа невозможно»,— цитирует газета аналитика RBC Capital Markets Риши Джалуриа.

Алена Миклашевская

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