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Сбер стал совладельцем «АПРИ Нева», строящей ЖК в Санкт-Петербурге

ООО «Сбербанк Инвестиции» (дочерняя компания Сбера) купило 30% ООО «Специализированный застройщик "АПРИ Нева"» (Челябинск) для участия в строительстве малоэтажного жилого микрорайона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «АПРИ».

Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакс», 70% доли в уставном капитале «АПРИ Нева» владеет ПАО «АПРИ». Ранее 15% компании принадлежали Дарье Лосевой, владельцем еще 15% было челябинское ООО «Соединительные детали трубопроводов». Генеральным директором «АПРИ Нева» является Олег Грачев.

Проект, который «АПРИ Нева» реализует в Санкт-Петербурге, предусматривает возведение в районе Петергофа ЖК общей площадью более 150 тыс. кв. м в скандинавском стиле на земельном участке площадью 38 га. Концепция строительства предполагает создание «малоэтажных городов» с 15-минутной доступностью всей инфраструктуры.

Виталина Ярховска

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