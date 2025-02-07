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Экс-директора «Курганавтодора» будут судить за злоупотребление полномочиями

Прокуратура Курганской области направила в суд материалы уголовного дела бывшего директора государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Павла Ганина и сотрудника организации. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022 году работники госучреждения, используя должностные полномочия, приняли и оплатили часть невыполненных работ по ремонту дороги межмуниципального значения без фактической проверки. Подрядчик необоснованно получил почти 21 млн руб. из бюджета. Часть денег он вернул во время следствия. Прокуратура направила в суд гражданский иск о взыскании с обвиняемых оставшейся суммы невозмещенного ущерба в размере 5 млн руб.

Уголовное дело рассмотрит Курганский городской суд.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Павла Ганина и его сообщника задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области в июне прошлого года.

Виталина Ярховска

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