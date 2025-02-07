Одного приговора хватит на всех

Признать организацию экстремистской можно будет на основании приговора, вынесенного одному из ее участников, следует из инициатив, которые правительство внесло в Госдуму. При этом в список запрещенных смогут вносить не только организации, но и сообщества. Такие нововведения существенно упростят процедуру запрета, говорят эксперты, но есть риск, что они могут обернуться против вполне легальных объединений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Правительство в четверг внесло в Госдуму три законопроекта, меняющих антиэкстремистское законодательство. В частности, речь идет об ужесточении ответственности за возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), на такие преступления, если они сопровождаются оправданием или пропагандой применения насилия или совершены группой лиц, в случае принятия законопроекта не будет распространяться административная преюдиция. Сейчас к уголовной ответственности за такие действия человека можно привлечь только в случае, если ранее он был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Авторы законопроекта ссылаются на анализ 734 административных дел, возбужденных в прошлом году по ст. 20.31 КоАП: в 313 случаях (почти 43%) такие дела возбуждались по фактам выступлений и публикаций, обосновывающих или одобряющих применение насилия, преимущественно по мотивам национальной принадлежности. Такие деяния, настаивают авторы законопроекта, обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий. При этом количество осужденных по соответствующей статье УК РФ на протяжении последних лет невелико (в прошлом году таких было всего 48 человек).

Кроме того, предложены поправки к ст. 282.2 УК РФ и закону о противодействии экстремизму. В них речь идет о возможности признания экстремистской организацией любого сообщества, в случае если кто-то из его организаторов или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества.

Сейчас Минюст России ведет перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, пояснил “Ъ” зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный. Законопроектом же предлагается включать в указанный перечень также сведения об экстремистских сообществах в случае вступления в законную силу обвинительного приговора за совершение преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК РФ. «Экстремизм — одна из существенных угроз безопасности государства. Какой бы по формату и численности ни была экстремистская организация, необходимо жестко и неуклонно пресекать любые проявления такой противоправной деятельности ради мирной жизни граждан»,— подчеркнул депутат.

На самом деле разница между организацией и сообществом не столь уж и велика, объясняет адвокат Дмитрий Аграновский, просто в организации присутствуют иерархия и распределение ролей, а сообщество — это скорее «клуб по интересам». Но и то и другое предполагает высокую степень готовности людей действовать совместно, поэтому предлагаемые поправки вполне логичны, признает он. Однако возникают и существенные риски того, что нововведение может обернуться против легальных организаций, предупреждает юрист.

Если сейчас для признания организации экстремистской требуется предварительно судебное решение о ее запрете либо ликвидации, то теперь достаточно будет приговора в отношении одного из ее участников, объясняет адвокат Александр Караваев. Очевидно, что на практике это означает появление дополнительного основания для признания организации экстремисткой и к тому же существенно упрощает саму процедуру.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова