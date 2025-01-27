На Ямале победителям соревнований на Дне оленевода подарят беспилотники

В рамках празднования Дня оленевода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) победителям спортивных соревнований впервые будут вручать беспилотные летательные аппараты, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День оленевода в Салехарде

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ День оленевода в Салехарде

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Решение о вручении беспилотников было принято во время рабочей поездки губернатора Дмитрия Артюхова в Антипаютинскую тундру. Летательные аппараты помогут оленеводам следить за стадом и собирать оленей.

Празднование Дня оленевода пройдет в 25 населенных пунктах ЯНАО с 22 февраля по 21 апреля. В программу праздника включены выставки, конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования и кулинарные ярмарки. Серия праздничных мероприятий начнется с XXIX Открытых традиционных соревнований оленеводов на Кубок губернатора в Надыме.

В правительстве округа сообщили, что особое внимание будет уделено городам-юбилярам: Салехарду (430 лет), Новому Уренгою (50 лет) и Ноябрьску (50 лет), где пройдут экстремальные спортивные игры.

Впервые на Ямале проведут Всероссийский турнир по снежному волейболу и фристайл на снегоходах.

Ранее сообщалось, что жителям Ямала будут выдавать чумовой капитал при рождении второго ребенка или любого последующего. На базе поселковых детских садов планируют создать «нулевые классы», где дети смогут подготовиться к поступлению в школу.

Полина Щуцкая