Эксперт: компаниям нужны алгоритмы, устойчивые к атакам квантовых компьютеров

Крипосистемы RSA и ECC, которые сейчас широко используются для защиты соединения между пользователем и веб-сервером, могут быть взломаны квантовыми компьютерами, когда те достигнут достаточной мощности, рассказал «Ъ» партнер технологической практики «Технологий доверия» (ранее PwC) Артем Семенихин. Это случится и с многими другими современными криптографическими алгоритмами, считает он.

«Уже сейчас компаниям стоит начать подготовку, внедряя алгоритмы, которые устойчивы к атакам квантовых компьютеров. Также важно проводить аудит текущих систем шифрования и разрабатывать стратегии миграции на новые стандарты»,— сказал господин Семенихин.

Он призвал компании инвестировать в исследования и сотрудничество с экспертами по квантовой безопасности, чтобы быть готовыми к изменениям. «Ранняя подготовка позволит минимизировать риски и избежать значительных финансовых потерь в будущем»,— заявил Артем Семенихин.

Подробнее о том, как бизнес адаптируется к хакерским атакам,— в аналитическом материале «Ъ», который будет опубликован завтра.