Прокуратура требует деприватизировать структуру, владеющую заводом в Лысьве

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Генеральная прокуратура направила в Арбитражный суд Калининградской области заявление к ООО «Производственная компания Борец». Как сообщает «Интерфакс», надзорный орган требует обратить в доход государства 99,9% долей в уставном капитале ответчика, которые принадлежат МКООО «Салтекор Инвестментс», а также 0,1%, находящиеся у Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования» (Сейшелы). Прокуратура указывает, что группой «Борец» фактически владеют гражданин Швеции Грегори Шульберг и подданный Великобритании Марк Шабад.

«Названные лица вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов», - цитирует агентство текст искового заявления.

В группу «Борец», по данным СМИ, входят ряд нефтесервисных предприятий, в том числе и Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»). Прикамское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. В 2023 году общество отчиталось о чистой прибыли в размере более 404,1 млн руб.