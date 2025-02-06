В Армавире врачи достали из уха школьника семя дерева, пустившее ростки

В Армавире врачи достали из уха школьника семя дерева, которое, попав в слуховое отверстие ребенку, пустило там ростки. Об этом пишет местный портал gorodarmavir.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пишет издание, пятиклассник пожаловался маме, что левое ухо слышит хуже правого и немного болит. Та записала его к лору. На осмотре врач обнаружил, что в слуховом проходе ребенка есть инородное тело. Когда медики извлекли его из уха ребенка, они увидели, что беспокойство мальчику доставляло семя дерева, которое уже пустило там ростки.

Со слов матери, из шарообразного семечка размером чуть меньше горошины уже проклюнулся стебелек, а также появился довольно большой белый корешок. Как семя попало у ухо ребенку, неизвестно. Но очевидно, что оно пробыло там длительное время, при этом ребенок ничего не чувствовал.

Михаил Волкодав