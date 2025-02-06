В Госдуме предложили сделать парковки бесплатными по праздникам во всех регионах

Депутаты из фракции партии «Новые люди» предложили сделать платные парковки бесплатными по воскресениям и в государственные праздники. Соответствующий законопроект парламентарии направили в правительство (документ есть в распоряжении «Ъ»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас в регионах действуют разные парковочные льготы. В Москве парковка бесплатна по воскресеньям и в официальные праздники. В Санкт-Петербурге — ежедневно с 20:00 до 8.00. В Нижнем Новгороде — тоже с 20:00 до 8.00, а также круглосуточно по субботам, воскресеньям и в праздничные дни. Единых федеральных правил нет.

Из-за этого жители разных городов находятся в неравных условиях, что вызывает «недоумение и недовольство» у граждан, считают депутаты. Проект вносит изменения в ст. 12 и 13 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ»: парковочные места на платных парковках предлагается сделать бесплатными в одни и те же дни во всех регионов.

В феврале 2024 года года депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предлагали сделать парковки бесплатными для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Проект был отклонен в первом чтении в мае 2024 года. В августе 2024 года партия «Новые люди» вносила в Госдуму законопроект, запрещающий повышать тарифы за парковку до 2027 года, поправки еще не рассматривались.

Полина Мотызлевская