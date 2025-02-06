Предприятия АО «БЭСК» побили еще один рекорд по плавкам гололеда

Количество плавок гололеда в сетях ООО «Башкирэнерго» и ООО «БСК» (дочерние предприятия АО «БЭСК») продолжает бить рекорды. Причина тому – продолжительные колебания температуры воздуха около нуля градусов. Погодные качели приводят к гололедообразованию на ЛЭП, что может вызвать аварийные отключения электроэнергии.



Гололедообразования на ВЛ 110 кВ "Белорецк - Тукан"

Фото: ООО «Башкирэнерго»

На протяжении последней недели электросетевики практически в круглосуточном режиме производили плавки гололеда, чтобы избежать аварийных отключений. Наиболее сложные участки гололедообразования - традиционно в Белебеевских и Белорецких электрических сетях. Всего с начала отопительного сезона 2024-2025 годов в ООО «Башкирэнерго» произведено уже 183 плавки, включая механическое удаление гололеда. Это самый высокий показатель за всю историю компании. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2016-2017 годах – 168 плавок. На магистральных сетях ООО «БСК» в этом сезоне произведено 65 плавок, что также является новым максимумом.

Отопительный сезон в Башкирии продолжается и сетевики обеспечивают бесперебойное электроснабжение потребителей в любых погодных условиях.

ООО «Башкирэнерго»