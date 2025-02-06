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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор рассказал о миллионах заблокированных серых сим-карт иностранцев

По итогам 2024 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал более 9 млн сим-карт, принадлежащих иностранцам. Их личности проверить не удалось, а потому номера посчитали серыми, рассказали в пресс-службе.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Операторы связи с мая по конец декабря 2024 года верифицировали сведения о 22,4 млн номеров, которыми пользовались 11,2 млн иностранцев»,— сообщило ведомство (цитата по ТАСС). Повторно данные подтвердились у 6 млн граждан. Они использовали 12,9 млн номеров. Остальные пользователи повторную верификацию не прошли, поэтому договоры с ними расторгли.

Для проверки данных пользователей РКН использует Систему контроля состояния идентификационных модулей (КСИМ). С ее помощью ведомство может уточнить информацию с учетом сведений МВД, ФНС и ЕСИА. С этой системой взаимодействуют все российские операторы. Если выясняется, что сведения о пользователе недостоверные, то ведомство просит операторов уточнить данные.

В 2024 году, пишет агентство, новые договоры с операторами заключили 4,8 млн иностранцев. Они купили 7,6 млн сим-карт. При регистрации их данные сразу вносились в КСИМ.

Подробнее — в материале «Ъ» «По месту геномной регистрации».

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