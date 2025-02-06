«Россети Тюмень» обеспечат допмощность для модернизации тепловых систем в Югре

«Россети Тюмень» выдадут 2,5 МВт дополнительной мощности для бесперебойной работы модернизированных систем теплоснабжения 10 образовательных учреждений в Октябрьском районе ХМАО-Югры. Для этого энергетики построят комплектное распределительное устройство 6 кВ. Работы по проекту планируется завершить в 2026 году.



Для увеличения максимальной мощности техприсоединения потребителей специалисты установят на подстанции 110 кВ «Рогожниковская» 2 секции шин на 8 ячеек, 3 выключателя, 2 трансформатора напряжения, разъединитель, а также смонтируют 2 отходящие линии. Новое комплектное распределительное устройство оснастят современными комплексами релейной защиты и средствами связи.

Техприсоединение к сетям – одно из приоритетных направлений деятельности компании «Россети Тюмень», которая регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»