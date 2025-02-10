Контакты. Новороссийск
«Коммерсантъ-Новороссийск»
Бизнес Центр Olympic Plaza
г. Краснодар, улица Красноармейская, 43 / улица Гоголя, 68 офис 505
Телефон отдела по работе с клиентами: 8 (861) 201-94-26
эл. почта rek@kommersant-kuban.ru
ООО «Южное Медиа Бюро»
Бизнес Центр Olympic Plaza
г. Краснодар, улица Красноармейская, 43 / улица Гоголя, 68 офис 505
Телефон отдела по работе с клиентами: 8 (861) 201-94-26
эл. почта rek@kommersant-kuban.ru
ООО «Южное Медиа Бюро»
Александр Вашина
Генеральный директор
a.vashina@kommersant-kuban.ru
Анастасия Писарева
Директор по рекламе
pisareva@kommersant-kuban.ru
Наталья Решетняк
Главный редактор региональной редакции «Коммерсантъ-Кубань»
n.reshetnyak@kommersant-kuban.ru