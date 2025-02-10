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Контакты. Новороссийск

«Коммерсантъ-Новороссийск»
Бизнес Центр Olympic Plaza
г. Краснодар, улица Красноармейская, 43 / улица Гоголя, 68 офис 505
Телефон отдела по работе с клиентами: 8 (861) 201-94-26
эл. почта rek@kommersant-kuban.ru
ООО «Южное Медиа Бюро»

Александр Вашина

Генеральный директор

a.vashina@kommersant-kuban.ru

Анастасия Писарева

Директор по рекламе

pisareva@kommersant-kuban.ru

Наталья Решетняк

Главный редактор региональной редакции «Коммерсантъ-Кубань»

n.reshetnyak@kommersant-kuban.ru

Вячеслав Рыжков

Редактор новостной редакции «Коммерсантъ-Новороссийск»

v.ryzhkov@kommersant-kuban.ru

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