Арестованный экс-сенатор Дмитрий Савельев обжалует запрет на регистрацию

Бывший член Совета Федерации Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации заказного убийства, пытается в нижегородском арбитражном суде отменить запрет на совершение действий по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Савельев (слева на фото) не согласен с сотрудниками ФССП

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Савельев (слева на фото) не согласен с сотрудниками ФССП

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Он попросил признать незаконным действия судебного пристава Главного межрегионального управления ФССП, запретившего регистрационные действия с имуществом по исполнительному производству. Исполнительный лист был выдан арбитражным судом Татарстана.

У экс-сенатора есть ряд активов в Нижегородской области, включая различные объекты недвижимости, гостиницу и ликеро-водочный завод. Судя по тому, что к делу привлечено ООО ИК «Нижний», запрет затрагивает интересы данного общества. Это семейная компания Савельевых по управлению недвижимостью с уставным капиталом 96 млн руб. По данным единого госреестра юридических лиц, в декабре 2024 года доля в инвестиционной компании «Нижний» была передана сыну арестанта Даниилу Савельеву.

Иван Сергеев