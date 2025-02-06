Место замгубернатора Артемова может занять полковник ФСБ

Аппарат президента согласовал на должность замгубернатора Ростовской области полковника ФСБ Вячеслава Рудчика. Об этом со ссылкой на источник во властных структурах сообщает издание 1.rnd.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На этом посту он может сменить Вадима Артемова, который проработал в должности заместителя главы региона 15 лет. Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что чиновник уходит в отставку.

Вячеслав Рудчик занимал должность начальника одного из отделов УФСБ по Ростовской области. На этом посту он входил в рабочую группу при донском минимущества. В настоящее время Рудчик работает заместителем начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Дмитрий Ковалевский