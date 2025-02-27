Сегодня исполняется 51 год генеральному директору «Северстали» Александру Шевелёву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шевелев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Шевелев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет президент группы ГАЗ Вадим Сорокин:

— Уважаемый Александр Анатольевич! Примите сердечные поздравления с Днем рождения! Ваш профессионализм, стремление к постоянному совершенствованию, желание достигать самых амбициозных целей и глубокое понимание специфики отрасли вызывают искреннее уважение в деловом сообществе. В непростых условиях «Северсталь» остается надежным бизнес-партнером, демонстрирует прочность, эффективность, формирует взаимовыгодные отношения, выводит на рынок новые продукты, которые учитывают потребности ваших клиентов, реализует крупные инвестиционные и социальные проекты, заботится об экологии и уверенно смотрит в будущее. В этих достойных результатах, безусловно, есть и Ваш личный вклад. Желаю Вам крепкого здоровья, новых трудовых и личных достижений и, конечно, больше счастливых моментов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»