Свердловчан предупредили о тумане и плотном смоге на дорогах

В нескольких районах Екатеринбурга снизилась видимость из-за плотного смога, предупредили в Госавтоиспекции Свердловской области. Кроме того, по данным ФКУ «Уралуправтодор», на 329-349 км трассы Екатеринбург — Пермь наблюдается туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смог в Екатеринбурге

Фото: ГИБДД Свердловской области Смог в Екатеринбурге

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водителям рекомендуют снизить скорость до безопасного уровня, включить ближний свет фар и противотуманные фары, увеличить дистанцию до других автомобилей и избегать резких маневров или торможений. Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы на одежде для лучшей видимости.

Напомним, смог накроет Свердловскую область с 6 по 10 февраля: в эти дни ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман и изморозь. Днем температура будет варьироваться от -4° до -9°, на севере — до -25°.

Ирина Пичурина