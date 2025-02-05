Свердловскую область накроет смог с 6 по 10 февраля

В Свердловской области с 6 по 10 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман и изморозь, что может привести к образованию смога, сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В указанный период ветер будет неустойчивым со скоростью от 1 до 6 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -15 градусов, в горных низинах — до -23 градусов. Днем температура будет варьироваться от -4 до -9 градусов. На севере региона ночью ожидается до -25 градусов.

Небольшое повышение температуры ожидается 9 и 10 февраля, однако синоптики прогнозируют ухудшение видимости из-за тумана и смога.

Полина Щуцкая