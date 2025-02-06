Мониторинг при строительстве Большого Смоленского моста обойдется в 246 млн рублей

ООО «Центр диагностики строительных конструкций» будет заниматься экологическим и геотехническим мониторингом при строительстве Большого Смоленского моста в Петербурге. Соответствующий контракт размещен в среду, 5 февраля, на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Контракт заключен 28 января 2025 года и рассчитан до 22 октября 2029 года. Средства на его исполнение будут выделены из бюджета Санкт-Петербурга. До конца 2025-го и затем до 2026 года подрядчику будет выделяться по 45 млн рублей. За 2027 год сумма вырастет до 72 млн рублей.

По условиям сделки, подрядчик должен в течение всего периода строительства транспортной магистрали проводить экологический мониторинг поверхностных вод, донных отложений, воздуха, шума, почвы. Также в обязанности ЦДСК входит геотехнический мониторинг — анализ деформаций поверхности земли, регулярно проводимый при строительстве капитальных объектов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что уже к 2026 году Большой смоленский мост будет готов к пропуску судов, в 2027 году по нему запустят автомобильное движение. Тем временем, над проезжей частью уже установлен первый пролет моста.

Андрей Кащавцев