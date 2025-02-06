Алкогольное обострение

Алкогольная продукция стала самой быстрорастущей группой на рынке товаров повседневного спроса (FMCG) в натуральном выражении. В 2024 году объем продаж в категории вырос на 6% год к году, следует из данных аналитической компании «Нильсен». В денежном выражении прирост оценивается в 12,9%. Для сравнения: FMCG-рынок в целом прибавил 5% продаж в натуральном выражении и 12,3% в денежном. В сегменте продуктов рост составил 5,5% и 13,6% соответственно. Продажи непродовольственных товаров в натуральном выражении за 2024 год сократились на 0,5%, в денежном — увеличились на 4,6%.

На долю алкоголя, согласно подсчетам «Нильсен», пришлось 19,8% от общего объема продаж FMCG-товаров по итогам 2024 года. За год показатель увеличился на 0,1 процентного пункта. Заметный прирост продаж в прошлом году фиксировался почти во всех категориях. В сегменте пива, согласно Росалкогольтабакконтролю, рост составил 6,7%, до 726,7 млн декалитров. Категория пивных напитков прибавила 10,4%, до 726,7 млн декалитров. Розничные продажи игристых вин за год увеличились на 8,6% (до 23,5 млн декалитров), крепкого алкоголя — на 4,4% (121,3 млн декалитров), тихих виноградных вин — на 1,2% (57,1 млн декалитров), водки — на 0,6% (76 млн декалитров).

В Минздраве ранее отмечали общую тенденцию к сокращению потребления алкоголя в России. Согласно данным министерства, в период с 2018 по 2023 год показатель сократился на 10,5%, до 8,44 л этанола на человека в год. В контексте роста розничных продаж это может объясняться сокращением крепости потребляемого алкоголя.

Александра Мерцалова