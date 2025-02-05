Вагоны по операторам считают

ОАО РЖД подписало первые два договора с отдельными операторами о кооперации, чтобы согласовать объем действующего парка и число вагонов, которые компании обязаны удалить с путей. В целом операторы потенциально готовы и на согласование необходимого для вывоза грузовой базы парка, и на направление части вагонов в отстой. Но только при условии, что само ОАО РЖД гарантирует определенные показатели оборота в своей зоне ответственности и соблюдение технологических нормативов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ОАО РЖД обсудило с операторами «совершенствование технологии управления перевозочным процессом», сообщила компания. 4 февраля на совещании договоры о взаимодействии при допуске и эксплуатации вагонов с ОАО РЖД подписали Федеральная грузовая компания (ФГК; входит в ОАО РЖД) и АО «Уголь-Транс», подконтрольное УГМК и КРУ.

ОАО РЖД неоднократно говорило об избытке вагонов на сети. Как отметил на встрече глава монополии Олег Белозеров, рекордный парк в 1,383 млн вагонов «приводит к дисбалансу между количеством вагонов на сети, объемом выполняемой ими работы и реальными возможностями инфраструктуры». Ранее замгендиректора ОАО РЖД Михаил Глазков говорил, что на сети около 400 тыс. лишних вагонов.

Первый замглавы монополии Сергей Кобзев 5 февраля уточнил, что в отстой отправлено свыше 115 тыс. вагонов.

Участники встречи рассказали “Ъ”, что текст договоров операторы получили незадолго до совещания и документ выглядел недоработанным с точки зрения соответствия законодательству. По их словам, речь в договорах идет о том, что операторы должны согласовать с ОАО РЖД объем парка, который необходим для вывоза их грузовой базы, все остальные вагоны отправить в отстой и дать ОАО РЖД право, если оно обнаружит незадействованный вагон, его эвакуировать.

При этом, говорит один из собеседников “Ъ”, в договоре нет ничего про права оператора — только обязанности, также отсутствуют обязательства ОАО РЖД. Договоры — кабальные для операторов, соглашается другой собеседник “Ъ”. По его словам, подписание необязательно, но у ОАО РЖД есть много инструментов для влияния на тех, кто их не заключит. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) будет формировать позицию, добавляет источник “Ъ”. В СОЖТ от комментариев отказались.

В ФГК комментариев не дали. «Основная цель любого оператора — это эффективное использование вагонного парка,— сообщил “Ъ” гендиректор "Уголь-Транса" Хасян Зябиров.— Парк операторской компании должен работать, а не стоять и мешать другим проехать, возить грузы, а не воздух». По словам господина Зябирова, договор делает владельца вагонов полноправным участником системы планирования перевозок грузов.

«При этом планирование имеет несколько уровней: годовое, ежемесячное и декадное,— добавляет господин Зябиров.— Это позволяет владельцу вагона заблаговременно спланировать географию и логистику вагона».

Хасян Зябиров признает, что в договоре есть пункты о направлении не задействованных в перевозочном процессе вагонов на временное размещение. «Но исполнение договора сторонами, эффективное планирование, технологичность работы оператора и наличие грузовой базы позволят этого избежать»,— отмечает он. Как указывает господин Зябиров, «Уголь-Транс» обладает грузовой базой, существенно превышающей сегодняшние возможности собственного парка.

Один из собеседников “Ъ” на операторском рынке говорит, что в целом отрасль готова и на согласование необходимого для вывоза грузовой базы количества парка, и на направление части вагонов в отстой. Но, подчеркивает источник “Ъ”, лишь тогда, когда ОАО РЖД со своей стороны гарантирует определенные показатели оборота в своей зоне ответственности и соблюдение технологических нормативов, в том числе приема груза к перевозке, а также обеспечит безусловное согласование подсыла порожних вагонов под согласованную грузовую базу. Еще двое собеседников “Ъ” говорят, что договоры, предлагаемые разным операторам, неодинаковы по своим условиям.

В ОАО РЖД опровергают отсутствие единообразия. В компании заявили “Ъ”, что проект договора направлялся участникам рынка для обсуждения и они внесли свои предложения, которые были учтены в типовом документе, подписанном «Уголь-Трансом» и ФГК. «Договор публичный, одинаков для всех участников,— настаивают в ОАО РЖД.— Его могут подписать все желающие. Единая форма будет направлена всем собственникам и операторам подвижного состава».

Собеседник “Ъ” среди операторов отмечает, что ОАО РЖД приучает всех к мысли о том, что уборка избыточных вагонов с путей приведет к росту погрузки, но неизвестно, что будет, если результата достичь не удастся.

Другой источник “Ъ” указывает, что в 2014 году при почти таком же, как сейчас, количестве вагонов погрузка была выше — 1227 млн тонн против 1181,4 млн тонн в 2024 году. По его словам, 4 февраля также прошло совещание у Сергея Кобзева, где ОАО РЖД уведомило операторов, что емкость подъездных путей, к которым можно приписать вагоны, составляет 250 тыс. вагонов — без учета путей общего пользования емкостью 110 тыс. единиц, на которые ОАО РЖД не готово никого приписывать. С учетом выпуска более 70 тыс. вагонов в год и того, что на этих путях уже регистрируются вагоны, уже к апрелю, полагает источник “Ъ”, возможности приписки иссякнут, что больше всего ударит по специализированному парку и вызовет резкое недовольство грузоотправителей.

Наталья Скорлыгина