Мизулина: в полицию направили информацию об угрозах нападения в школах Челнов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что информация о каналах, распространяющих угрозы в Набережных Челнах, направили в правоохранительные органы. Об этом госпожа Мизулина рассказала в своем Telegram-канале.

«Набережные Челны: инфо о каналах с угрозами направили в правоохранительные органы», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

На вопрос «Ъ Волга-Урал» представители Екатерины Мизулиной сообщили, что в октябре 2023 года стали появляться каналы, публикующие угрозы нападения на школы. В 2024 году было создано более 140 таких каналов в разных регионах, а сейчас идет новая волна. Подобные каналы создают панику среди школьников, их родителей и преподавателей.

«Большая часть таких ресурсов создается одной и той же группой лиц — провокаторов с территории Украины», — говорится в сообщении.

В мэрии Набережных Челнов также предупредили о Telegram-каналах, угрожающих нападениями на школы. Сообщается, что в образовательных учреждениях города провели проверки и усилили меры безопасности. Информация находится на контроле у правоохранительных органов.

Диана Соловьёва