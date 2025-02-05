Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин включил раиса Татарстана Рустама Минниханова в новый состав президиума Государственного совета РФ. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ

Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Минниханов вошел в обновленный состав президиума Госсовета РФ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Минниханов продолжит работу в президиуме Госсовета в качестве председателя комиссии по направлению «Инфраструктура для жизни».

Всего в обновленный состав президиума вошли 26 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и мэра Москвы Сергея Собянина. Некоторые члены предыдущего состава, в том числе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава Крыма Сергей Аксенов, в новый президиум не вошли.

В июле 2024 года Рустам Минниханов был назначен председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни». С 2020 года он занимал пост председателя комиссии Госсовета по вопросам «строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды».

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...