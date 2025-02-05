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Коммерсантъ FM
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Минфин потребовал ограничить права иностранцев в «Русском стандарте»

Минфин потребовал от суда приостановить права зарубежных акционеров группы компаний «Русский стандарт» — Pasalba Ltd (Кипр) и Roust Corporation (США). Ведомство утверждает, что в условиях санкций иностранные холдинговые компании препятствуют деятельности «Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка».

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«В случае удовлетворения поданных заявлений будут устранены препятствия для осуществления данными обществами своей деятельности на российском алкогольном рынке»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Pasalba занимается оптовой торговлей алкоголем. Кипрской компании принадлежат 99,9% «Руст Россия». Roust Corporation принадлежит 91% в ООО «Русский Стандарт Водка», следует из ЕГРЮЛ. Компания выпускает водку под брендами «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент», «Журавли» и др.

«Руст Россия» и «Русский Стандарт Водка» имеют статус экономически значимых организаций (ЭЗО) с ноября 2024 года. Это дает право Минфину просить суд приостанавливать осуществление прав иностранных организаций, уточнили в Минфине. Всего в перечень ЭЗО на данный момент включено 17 компаний.

Подробнее об ЭЗО — в материале «Ъ» «"Дочек" признают экономически значимыми».

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