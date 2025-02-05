Челябинка отдала 22 млн рублей мошенникам, чтобы не спонсировать террористов

В Челябинске 62-летняя местная жительница перечислила мошенникам за несколько дней 22 млн руб. Пенсионерку убедили, что произошла утечка персональных данных, из-за которой все ее сбережения отправят на счет «террористов для помощи Украине», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе горожанке позвонил человек, представившийся бывшим руководителем компании, в которой она работала. Он сообщил об утечке персональных данных и проверке правоохранительных органов. После с пенсионеркой связался «сотрудник ФСБ», заявивший, что неизвестные получили доступ к ее счетам, все деньги они переведут для помощи Украине. Он пригрозил местной жительнице уголовным делом, если она не будет сотрудничать.

«Работники Росфинмониторинга» убедили челябинку, что необходимо «переактивировать» ее счет, для этого на время нужно перечислить все имеющиеся средства на другую карту. Несколько дней местная жительница снимала от 800 тыс. руб. до 9 млн руб., переводя их по указанным реквизитам. Когда сумма достигла 22 млн руб., ей сказали, что обычно «переактивация» занимает до года, для ускорения процесса нужно внести еще 1,5 млн руб. Тогда пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию.

Виталина Ярховска